Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем. Об этом 20 октября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью DW Ukrainian, которое было обнародовано в YouTube

Землянский выделил «маячок» готовности Украины к отопительному сезону © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

«Если добавить к добыче природного газа производство биогаза и повышение уровня энергоэффективности. В перспективе это займет от трех до пяти лет… Если бы Украина потребляла газ на душу населения столько, сколько потребляют в Европе, мы бы газ вообще не импортировали, а экспортировали», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой. Между тем в ряде регионов уже начались проблемы: мэры и главы отдельных администраций сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.