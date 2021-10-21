На вопрос о том, сколько Украине не хватает газа, Витренко ответил — «10 млрд кубометров сейчас». По его словам, если уменьшать неэффективное потребление и увеличить добычу на 3-5 млрд кубометров, соответствующую разницу можно покрыть производством биогаза.
«Если добавить к добыче природного газа производство биогаза и повышение уровня энергоэффективности. В перспективе это займет от трех до пяти лет… Если бы Украина потребляла газ на душу населения столько, сколько потребляют в Европе, мы бы газ вообще не импортировали, а экспортировали», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой. Между тем в ряде регионов уже начались проблемы: мэры и главы отдельных администраций сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.