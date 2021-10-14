Ситуацию вокруг Украины Россия все больше воспринимает, как элемент шантажа, поэтому все чаще звучат предложения отложить или вычеркнуть страну из российской внешнеполитической стратегии. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник 12 октября в эфире телеканала «Наш»

Песков объяснил, что нужно сделать Киеву для сохранения транзита газа © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Потому что успех невозможен в ближайшее время. Через Украину нас (Россию — ред.) сдерживают, ограничивают, наказывают, удаляют с каких-то территорий и рынков. Давайте Украину исключим. Борются два подхода в российской внешней политике — давайте отложим Украину и сконцентрируемся на внутренних российских делах, и давайте исключим себя, как элемент глобальной игры», — заявил Бортник.

Вторым подходом политолог назвал исключение Украины из российской внешнеполитической повестки дня только наглядно, чтобы продолжить борьбу «за свое побережье и ближайший контур».

Ранее Бортник заявил, что президент России Владимир Путин не допустит, чтобы Украина вела переговоры с позиции шантажа с помощью следствия против депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.