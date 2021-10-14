По словам эксперта, «все громче звучат голоса», отложить вопрос с Украиной «хотя бы на какое-то время».
«Потому что успех невозможен в ближайшее время. Через Украину нас (Россию — ред.) сдерживают, ограничивают, наказывают, удаляют с каких-то территорий и рынков. Давайте Украину исключим. Борются два подхода в российской внешней политике — давайте отложим Украину и сконцентрируемся на внутренних российских делах, и давайте исключим себя, как элемент глобальной игры», — заявил Бортник.
Вторым подходом политолог назвал исключение Украины из российской внешнеполитической повестки дня только наглядно, чтобы продолжить борьбу «за свое побережье и ближайший контур».
Ранее Бортник заявил, что президент России Владимир Путин не допустит, чтобы Украина вела переговоры с позиции шантажа с помощью следствия против депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.