В селе Верхняя Сыроватка Сумской области появились в продаже консервы под названием «Верижанский воздух родины». Об этом 13 октября написал Telegram-канал APnews

«И пока весь мир спекулирует на газе, в Украине начали торговать… воздухом», — прокомментировал канал свое сообщение.

Содержание консервов с «духом отечества» известный всем со школы: примерно 78% азота и около 21% кислорода, однако производители указали совсем другой состав.

Стоимость одной баночки с «национальным» воздухом — 40 гривен, сейчас это порядка 110 рублей. Срок годности — до 2222 года.

«До 2222, совсем обленились фрилансеры», «Думаю, немалую прибыль получит идейный вдохновитель. Герои разберут, как горячие пирожки», «Наш воздух скупят русские, последнее у нас украдут», — отреагировали пользователи.