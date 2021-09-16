Врач-диетолог Михаил Гинзбург на днях рассказал, что полезных сладостей не существует, однако есть продукты, которые считаются более безопасными для организма, передает nation-news.ru

Сухофрукты

К таким он отнес сухофрукты, в особенности чернослив, курагу, сушеные яблоки и груши.

«Относительно безвредными для фигуры я бы назвал сухофрукты, но при условии, что человек питается не только ими, но и потребляет всевозможные овощи и фрукты», — сказал Гинзбург.

Шоколад с сахарозаменителем

Гинзбург также рассказал, что сейчас в магазинах можно приобрести хороший шоколад. Главное — выбирать сорта, которые вместо обычного сахара содержат полезные сахарозаменители.

Пастила

Он также добавил, что на прилавках магазинов можно найти пастилу, в составе которой нет сахара или патоки. Однако этот десерт не должен быть основным продуктом питания.

«Человек, питаясь только пастилой, не приносит пользу организму, потому что избыток даже полезного сахара не несет ничего хорошего», — уточнил диетолог.

Он уточнил, что такие десерты можно употреблять в качестве перекуса 1-2 раза в день. Также их можно добавлять в небольшом количестве к каждому приему пищи.