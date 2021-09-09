Президент Украины Владимир Зеленский ведет войну на всех фронтах внутри своей страны, один против всех, поэтому должен быть внимателен, чтобы не настроить всех против себя. Об этом на днях заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире канала «Первый независимый»

Карасев отметил, что одним из ключевых «решаемых» Офисом президента вопросов стало желание сместить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы администрации Киева. Также в экспертном поле обсуждается вопрос снятия с должности спикер Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Данный вопрос он назвал политико-тактической интригой политического осеннего сезона. Золотарев пояснил, почему Зеленскому лучше не приезжать к Путину © REUTERS, Jonathan Ernst

«Сейчас Зеленский ведет войну на всех фронтах, один против всех. Вот вопрос: осенью может эта формула переформатироваться во "все против одного"? Все против него. Потому что [Виктор] Янукович тоже так пытался, но потом все объединились против него, потому что триггер был, детонатор, неподписание ассоциации, объединились все против него. Смогут ли сегодня объединиться все, например, против Зеленского?», — задался вопросом Карасев.

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что Зеленскому нужно опасаться этой осенью не протестов на улице или гнева олигархов, а раскола в своей политической партии. Он также считает, что большой ошибкой со стороны Зеленского и главы фракции Давида Арахамии будет, если они пойдут «на интригу снятия спикера Дмитрия Разумкова».

Ранее Разумков в очередной раз заявил, что ему нравится его работа, но если встанет вопрос о его отставке, он поставит его на голосование.