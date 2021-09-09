Карасев отметил, что одним из ключевых «решаемых» Офисом президента вопросов стало желание сместить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы администрации Киева. Также в экспертном поле обсуждается вопрос снятия с должности спикер Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Данный вопрос он назвал политико-тактической интригой политического осеннего сезона.
«Сейчас Зеленский ведет войну на всех фронтах, один против всех. Вот вопрос: осенью может эта формула переформатироваться во "все против одного"? Все против него. Потому что [Виктор] Янукович тоже так пытался, но потом все объединились против него, потому что триггер был, детонатор, неподписание ассоциации, объединились все против него. Смогут ли сегодня объединиться все, например, против Зеленского?», — задался вопросом Карасев.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что Зеленскому нужно опасаться этой осенью не протестов на улице или гнева олигархов, а раскола в своей политической партии. Он также считает, что большой ошибкой со стороны Зеленского и главы фракции Давида Арахамии будет, если они пойдут «на интригу снятия спикера Дмитрия Разумкова».
Ранее Разумков в очередной раз заявил, что ему нравится его работа, но если встанет вопрос о его отставке, он поставит его на голосование.