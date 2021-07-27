Спортсмен Максим Шихалиев, переехавший из Киева в Крым, в одном из роликов на своем YouTube-канале на днях рассказал об обмане Украины, который его удивил

Организаторы Олимпиады в Токио «вернули» Украине Крым © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну, как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается», — сказал он.

По мнению блогера, регион напротив начал стремительно развиваться именно после воссоединения с Россией.

«Изменения просто разительные. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается», — добавил спортсмен.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.