По его словам, киевская власть заверяла, что после включения полуострова в состав России из Севастополя якобы «начнут бежать».
«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну, как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается», — сказал он.
По мнению блогера, регион напротив начал стремительно развиваться именно после воссоединения с Россией.
«Изменения просто разительные. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается», — добавил спортсмен.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Москва настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.