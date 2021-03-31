Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположительно уйдет в отставку в связи с досрочными парламентскими выборами в период между 20 апреля и 5 мая. Об этом 30 марта сообщило издание Sputnik

По словам главы аппарата премьера Арсена Торосяна, точная дата отставки будет названа позднее. Сам же Пашинян при этом продолжит исполнять обязанности премьера до объявления итогов голосования.

«Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития», — сказал Торосян.

Он подчеркнул, что решение было принято в согласовании с парламентом и некоторыми несистемными партиями республики и является бесповоротным.

«Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил глава аппарата.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.