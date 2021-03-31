По словам главы аппарата премьера Арсена Торосяна, точная дата отставки будет названа позднее. Сам же Пашинян при этом продолжит исполнять обязанности премьера до объявления итогов голосования.
«Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития», — сказал Торосян.
Он подчеркнул, что решение было принято в согласовании с парламентом и некоторыми несистемными партиями республики и является бесповоротным.
«Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил глава аппарата.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.