Запорожская атомная электростанция вывела третий блок в средний плановый ремонт. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба станции

«16 марта 2021 в 00 часов 02 минуты энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт» — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.