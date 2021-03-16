«16 марта 2021 в 00 часов 02 минуты энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт» — говорится в сообщении.
В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов АЭС составляет 3990 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.