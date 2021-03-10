«Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщин — три-четыре блина, для мужчин — шесть», — сказал Асанов.
По словам врача, нужно также учитывать начинку, с которой будут блины. Лучше всего подходит что-то белковое — птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.
Асанов пояснил, что если переесть блинов, возможны тяжесть в желудке, несварение. С учетом того, что блины жарят на масле, возникнет дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, могут прибавиться несколько лишних килограммов.
«Конечно, от "блинного передоза" сложно умереть. Максимум, что можно получить, — пару лишних килограммов, несварение, тошноту и в самом худшем случае рвоту. Но такие испытания явно не пойдут на пользу организму», — заключил врач.
Масленицей называют древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Его отмечают перед Великим постом. В 2021 году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта.