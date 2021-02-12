Отмечается, что судно-трубоукладчик «Фортуна» было вынуждено приостановить работы в датских водах из-за непогоды и шторма.
«Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток — 2", уже на следующей неделе работы [по строительству] возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект», — говорится в сообщении.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.