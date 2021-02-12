Строительство трубопровода «Северный поток — 2» прервалось из-за плохих погодных условий. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Spiegel

Отмечается, что судно-трубоукладчик «Фортуна» было вынуждено приостановить работы в датских водах из-за непогоды и шторма.

«Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток — 2", уже на следующей неделе работы [по строительству] возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект», — говорится в сообщении.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.