Инициатива партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в депутаты в Ивано-Франковской области спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка вызвала ссору в сети, которую спровоцировала действующий депутат от «Европейской солидарности» София Федина. Соответствующую публикацию обнародовали 11 февраля в Facebook

Силач-рекордсмен пойдет на выборы в Раду от партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одним из первых ей ответил украинский музыкант Александр Положинский репликой: «Тебе же надо было».

После этого Положинскому начали писать как сторонники, так и противники Вирастюка и Федины. Положинский заявил, что выступает против ненависти и брани, и отметил, что Федина для него теперь скомпроментирована.

На съезде партии 11 февраля «Слуга народа» готовится выдвинуть кандидатом в депутаты Вирастюка. Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.

Василий Вирастюк — уроженец Одессы, окончил школу в Ивано-Франковске, после чего обучался в местном физкультурном техникуме. Обладатель звания «Самый сильный человек мира» (2004). Среди его рекордов — тяга пяти трамвайных вагонов массой 101,5 тонны. Снимается в кино, в настоящее время живет в Киеве.