«И надо это Вирастюку?» — задала риторический вопрос Федина.
Одним из первых ей ответил украинский музыкант Александр Положинский репликой: «Тебе же надо было».
После этого Положинскому начали писать как сторонники, так и противники Вирастюка и Федины. Положинский заявил, что выступает против ненависти и брани, и отметил, что Федина для него теперь скомпроментирована.
На съезде партии 11 февраля «Слуга народа» готовится выдвинуть кандидатом в депутаты Вирастюка. Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.
Василий Вирастюк — уроженец Одессы, окончил школу в Ивано-Франковске, после чего обучался в местном физкультурном техникуме. Обладатель звания «Самый сильный человек мира» (2004). Среди его рекордов — тяга пяти трамвайных вагонов массой 101,5 тонны. Снимается в кино, в настоящее время живет в Киеве.