Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Указ опубликовали 28 янаря на сайте главы государства

Шмыгаль предложил СНБО ввести санкции против 13 авиакомпаний из России © Facebook, Денис Шмигаль говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Сам санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.

На днях стало известно, что правительство Украины захотело ввести экономические санкции против 13 авиакомпаний из России. Предлагается ввести трехлетние санкции, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины. Под ограничения должны попасть компании, осуществляющие полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом.