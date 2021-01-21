Депутат от Партии молдавских социалистов Богдан Цырдя 20 января в своем телеграм-канале назвал чушью слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, распространившего неправдивую информацию о действиях президента Молдавии Майи Санду

«Порошенко пьет много, а закусывает мало. Вы посмотрите, что несет сей гражданин, партнер [беглого олигарха Александра]Плахотнюка? Санду доставила вакцину Pfizer, начала бесплатные уколы, тотальное тестирование население Молдавии! Какая вакцина? Где? Когда? Господа, хватит нести чушь!» — написал Цырдя.

Союз восточноевропейских «тигров»: Санду в гостях у Зеленского © пресс-служба президента Украины Майе Санду пора бы взяться за дело.

«Обхвалили вы Санду со всех сторон, облизали до блеска все ее пороки, создали из рядовой коррупционерки образ Святой Девы. Ну и хрен с вами. Но перестаньте нести чушь хотя бы в святые праздники!» — добавил Цырдя.

Порошенко недавно опубликовал пост, в котором отметил, что благодаря Санду Молдавия гораздо эффективней противостоит пандемии, чем соседние государства.

«Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной прививки, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства», — заявил Порошенко и пожурил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на нерасторопность.

Между тем общеизвестно, что инициатором участия Молдавии в прививочной программе COVAX был предыдущий президент страны Игорь Додон. При этом после избрания Санду так и не смогла добиться начала поставок американо-германской вакцины в страну.

Не помогла и Румыния, которая поддерживала избирательную компанию Санду. Максимум, что пришло из Бухареста, — это обещания направить 200 тыс. доз вакцины без указания каких-либо конкретных сроков.