Внешняя война является одним из способов консолидации общества непопулярным режимом. Демократы в США сейчас – непопулярный режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель «МИА Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Николай Вавилов: При Байдене повышается риск гибридной войны Китая с союзниками США © скриншот видео Телеканал Сталинград

Другое дело, что США слабы внутренне и недостаточно сильны в мировом плане, чтоб рассчитывать на победоносную войну. Во всех случаях, где они могли бы напасть и победить они так или иначе сталкиваются с российским присутствием.

Они могли бы рассчитывать раздавить Китай в случае прямой военной конфронтации. Китай не слабое государство, но в случае обмена ядерными ударами США несут огромные потери, а Китай прекращает существовать как государство.

«Но они видят существование де-факто российско-китайского военного союза. И понимают, что если Россия не нанесет по ним ядерный удар сразу в случае нападения на Китай, то сохранив свои ядерные арсеналы, она оказывается в выигрышном положении», — считает эксперт.

То есть начиная войну с Китаем, надо начинать войну с Россией. В таком случае России и Китаю будет плохо, а США не будет вообще.

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