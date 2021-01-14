В новом выпуске программы "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко рассказал, чем грозит политический раскол американцев для всего мира

В частности, политолог ответил на ряд актуальных вопросов: — Могут ли в США возникнуть новые столкновения накануне инаугурации Джо Байдена? — Какой будет внешняя политика Байдена? — Зачем грозить Дональду Трампу импичментом, если его срок заканчивается через несколько дней? — Действительно ли США на грани гражданской войны? — Штурм Капитолия: акция протеста или террористический акт? Петр Акопов: Байден станет волком в овечьей шкуре © Facebook, Петр Толстой Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.