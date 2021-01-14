В частности, политолог ответил на ряд актуальных вопросов:
— Могут ли в США возникнуть новые столкновения накануне инаугурации Джо Байдена?
— Какой будет внешняя политика Байдена?
— Зачем грозить Дональду Трампу импичментом, если его срок заканчивается через несколько дней?
— Действительно ли США на грани гражданской войны?
— Штурм Капитолия: акция протеста или террористический акт?
Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.