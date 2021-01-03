Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 2 января в эфире телеканала «Украина 24» напомнил, что в январе 2021 года вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного. В связи с этим часть граждан будет обязана сдавать экзамен по языку

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Чиновник пояснил, что остальные граждане не должны сдавать экзамен по языку в 2021 году. По крайней мере, пока не появятся изменения в соответствующем законе.

С 16 января вступает другая норма языкового закона, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.