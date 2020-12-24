Не успел президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря открыть новый мост через реку Старый Днепр в Запорожье, как в интернете появились видео всех изъянов конструкции сооружения, которое, по мнению местных жителей, можно разобрать голыми руками

Уставшие мосты Украины — бесхозность, превратившаяся в бесхозяйственность © CC0, Pixabay

Однако местные жители не разделили восторгов Зеленского. В сети обнародовали видео, на котором видна некачественная работа строителей моста.

Так, множество болтов и гаек на опорах не только не затянуты, но и просто валяются рядом с ними, сами опоры лишь частично закреплены болтами. Пользователи также отметили ненадлежащее качество и дешевизну самих деталей. Кроме того, побывавшие на новом мосту утверждают, что он шатается сильнее старого.

Непрерывную 9-километровую магистраль с мостами в Запорожье начали строить еще в 2004 году, однако завершить строительство не удалось до сих пор. В прошлом году власти Украины выделили 12 млрд гривен на завершение работ. Недостроенные запорожские мосты за эти годы стали частью городского фольклора, им даже посвятили импровизированный «памятник» в честь 15-летия начала строительства.