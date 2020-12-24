Зеленский в четверг, 24 декабря, прибыл в Запорожье с рабочим визитом. Одним из главных пунктов программы главы государства было открытие Балочного моста через Старый Днепр. Кортеж президента первым протестировал новое сооружение, после чего прошла церемония запуска моста, во время которой украинский лидер пообещал к юбилею независимости Украины достроить самый известный долгострой страны — магистраль с несколькими мостами через Днепр.
Однако местные жители не разделили восторгов Зеленского. В сети обнародовали видео, на котором видна некачественная работа строителей моста.
Так, множество болтов и гаек на опорах не только не затянуты, но и просто валяются рядом с ними, сами опоры лишь частично закреплены болтами. Пользователи также отметили ненадлежащее качество и дешевизну самих деталей. Кроме того, побывавшие на новом мосту утверждают, что он шатается сильнее старого.
Непрерывную 9-километровую магистраль с мостами в Запорожье начали строить еще в 2004 году, однако завершить строительство не удалось до сих пор. В прошлом году власти Украины выделили 12 млрд гривен на завершение работ. Недостроенные запорожские мосты за эти годы стали частью городского фольклора, им даже посвятили импровизированный «памятник» в честь 15-летия начала строительства.