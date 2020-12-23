Как США и Украина на Генассамблее ООН пытались реабилитировать фашизм
Как США и Украина на Генассамблее ООН пытались реабилитировать фашизм
© РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк
По его словам, у России в этом отношении есть преимущество по сравнению с Польшей.

«Поляки же не готовы сделать поляками белорусов и украинцев, это люди второго сорта. А Россия не рассматривала граждан постсоветского пространства как людей второго сорта, они были частью большой семьи россиян или советских граждан. Поэтому нам есть что предложить, надо это лишь артикулировать», — сказал Геворг Мирзаян.

Собеседник издания считает, что до сих пор Россия недостаточно занималась продвижением на постсоветском пространстве своей культуры, языка и исторических смыслов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 