Вторжение НАТО в страну, которая является членом ОДКБ, будет рассматриваться как нападение на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян

Зачем Лукашенко говорит о подготовке натовского вторжения © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель.

По словам Геворга Мирзаяна, столкновение НАТО с Россией неминуемо приведет к обмену ядерными ударами, в таком сценарии никто не заинтересован.

«Кроме того, зачем НАТО угрожать Лукашенко, чтобы повышать его легитимность внутри страны. Этим никто не будет заниматься. Поэтому западные страны даже писка не издают о том, что может быть какое-то вторжение. Только политические санкции, только поддержка так называемого белорусского гражданского общества и так далее», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.

По словам главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, радикально настроенные участники белорусских протестов проходят подготовку под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии.