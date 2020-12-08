Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов одержал победу на выборах мэра Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба политсилы

В Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Константина Павлова заявили о 100-процентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с "мокрыми" печатями со всех 294 избирательных участков. При этом К. Павлов победил на 289 участках, а на 5 участках — Д. Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7 районах Кривого Рога», — говорится в материале.

Павлов обошел своего оппонента Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысячи голосов.

В Кривом Роге 6 декабря прошел второй тур выборов мэра. Первый состоялся 25 октября. За кресло главы города боролись кандидат от президентской партии «Слуга народа», генеральный директор одного из предприятий миллиардера Рината Ахметова Дмитрий Шевчик и член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Павлов. Действующий мэр Юрий Вилкул, который одержал победу в первом туре, снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.