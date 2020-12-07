Украинская ГТС очень затратная и ее не будут постоянно эксплуатировать. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

По его словам, до 2025 года сохранится прокачка в районе 40 млрд кубов, и даже если физически столько не прокачают, то «Газпром» обязан будет оплатить эти объемы прокачки согласно договоренностям.

«Ближайшие четыре года «Газпром» еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет. Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная. Это самый дорогой вариант доставки газа в Европу», — сообщил эксперт.

«Оператор ГТС Украины» рассказал, какой новый удар по «Газпрому» готовит Киев © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

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