По его словам, до 2025 года сохранится прокачка в районе 40 млрд кубов, и даже если физически столько не прокачают, то «Газпром» обязан будет оплатить эти объемы прокачки согласно договоренностям.
«Ближайшие четыре года «Газпром» еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет. Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная. Это самый дорогой вариант доставки газа в Европу», — сообщил эксперт.
Украинская ГТС невыгодна компании, поскольку это более протяженный маршрут по сравнению с «потоками» и «Ямал-Европа», кроме того, Газпром не владеет долей в ее акциях.
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