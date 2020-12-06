Хотя суда еще не начали укладку труб «Северного потока 2», уже заметны позитивные сдвиги, сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

«Сейчас там явно идет подготовительная деятельность. В любом случае процесс сдвинулся с мёртвой точки», — подчеркнул Юшков.

Он пояснил, что немецкие регуляторы оповестили суда о том, что на газопроводе будут проводиться работы и призвали всех к осторожности, но 5 декабря сама трубоукладка еще не началась.

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Интервью Юшкова читайте на нашем сайте.

Ранее в день возобновления работ по «Северному потоку 2» США потребовали от Германии остановить проект.

«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — заявила временная поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.

Однако 5 декабря два российских судна-трубоукладчика «Фортуна» и «Академик Черский» вышли в море в места прокладки трубопровода.

Как сообщалось, «Фортуна» вышла из порта Висмар около 11.30 мск без указания конечной точки маршрута. К вечеру в системе позиционирования судов MarineTraffic появились данные, согласно которым судно направилось в порт Росток со скоростью 2,8 узла. Недостроенный участок «Северного потока 2» расположен дальше на восток.

При этом российский трубоукладчик «Академик Черский» остановился напротив польских берегов в районе завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока».