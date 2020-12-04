Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, 4 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ — агентства BALTNEWS», — заявили в ведомстве.

МИД РФ дал свою оценку действиям YouTube в отношении издания Украина.ру © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее сервисом YouTube был заблокирован фильм издания Украина.ру о крушении малайзийского боинга в Донбассе. Модераторы хостинга сочли информацию о том, что причины смерти украинского летчика Владислава Волошина до сих пор остаются неустановленными, «нарушающей принципы и правила платформы» и изъяли ленту еще до премьеры.

После того как Роскомнадзор обратился к Google с требованием не подвергать российское СМИ политической цензуре, доступ был разблокирован.