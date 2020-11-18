Он отметил, что Владимир Зеленский зовет жителей Донбасса на Украину и «пытается пиариться на открытии КПВВ», в то время как принудительное интернирование, о котором заявили украинские власти, — это фактически устройство «концлагерей для всех имеющих российский паспорт».
«По сути, в этой ситуации уместно сравнение с фашистской Германией — тогда тоже советским гражданам обещали теплые постели и сытные обеды», — подчеркнул он.
По словам Пушилина, представители республик Донбасса будут направлять обращения в ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд (МУС) против принятия на Украине закона об интернировании. Также эту тему планируется поднимать и на Минской переговорной площадке.
В случае если закон все же примут, в ДНР намерены сообщать в международные организации о фактах нарушения прав человека.
Полностью интервью можно прочитать здесь.