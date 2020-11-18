Заявление Киева о планах интернировать жителей ДНР, ЛНР и Крыма, получивших российские паспорта, одновременно с приглашением их на Украину, предельно цинично. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что Владимир Зеленский зовет жителей Донбасса на Украину и «пытается пиариться на открытии КПВВ», в то время как принудительное интернирование, о котором заявили украинские власти, — это фактически устройство «концлагерей для всех имеющих российский паспорт».

Накануне войны? Зачем на Украине планируют интернировать россиян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Пушилина, представители республик Донбасса будут направлять обращения в ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд (МУС) против принятия на Украине закона об интернировании. Также эту тему планируется поднимать и на Минской переговорной площадке.

В случае если закон все же примут, в ДНР намерены сообщать в международные организации о фактах нарушения прав человека.

Полностью интервью можно прочитать здесь.