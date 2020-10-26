Кандидат в Христиновский горсовет от «Европейской солидарности» Александр Кучеренко скончался от коронавируса в ночь на 25 октября. Об этом сообщил представитель местного отделения Комитета избирателей Украины Максим Михлик на своей странице в Facebook

На Украине за сутки коронавирус выявили у более шести тысяч человек © AP, Evgeniy Maloletka

Народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко отметила, что Кучеренко также был кандидатом от партии в областной совет от Христиновки.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.