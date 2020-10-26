«В г. Христиновка, Черкасская область сегодня ночью умер первый номер по 1 округу в Христиновский городской совет от партии "Европейская Солидарность" Кучеренко А.Н. Осложнения при COVID. ТВК обсуждала использование штампа "выбыл" на всех бюллетенях за данную партию. Совместными усилиями ЦИК и наблюдателей КИУ убедили такого не делать. Напоминаем, что в таких ситуациях партия остается в бюллетене и избиратели могут за нее проголосовать», — написал Михлик.
Народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко отметила, что Кучеренко также был кандидатом от партии в областной совет от Христиновки.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.