Степанов озвучил план, разработанный его министерством для работы с COVID-положительными больными. В нем определен алгоритм действий для четырех уровней опасности, в зависимости от количества новых больных и загруженности медиков.
По словам главы ведомства, с нагрузкой в 5-7 тысяч больных в сутки система в состоянии справиться. При втором уровне — в 8-10 тысяч новых заражений в сутки — коечный фонд будет заполнен на 70%. По данным Степанова, это произойдет уже в ближайшие недели.
Третий уровень будет достигнут, если в сутки начнут диагностировать по 11-15 тысяч инфицирований, тогда заполненность коек составит 85%.
«Четвертый уровень — это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи», — сказал Степанов.
По данным университета Хопкинса, Украина сейчас занимает 24-е место в мире по приросту новых коронавирусных больных. В стране зарегистрировано 309 тысяч случаев COVID-19, из них 5786 с летальным исходом.