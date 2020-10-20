Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если суточный прирост больных коронавирусом превысит 20 тысяч случаев, то врачам придется принимать решение, кого спасать, а кого нет, об этом он сообщил на заседании Верховной Рады 20 октября, трансляцию вел телеканал «Рада»

Степанов озвучил план, разработанный его министерством для работы с COVID-положительными больными. В нем определен алгоритм действий для четырех уровней опасности, в зависимости от количества новых больных и загруженности медиков.

Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса © covid_19_ua

Третий уровень будет достигнут, если в сутки начнут диагностировать по 11-15 тысяч инфицирований, тогда заполненность коек составит 85%.

«Четвертый уровень — это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи», — сказал Степанов.

По данным университета Хопкинса, Украина сейчас занимает 24-е место в мире по приросту новых коронавирусных больных. В стране зарегистрировано 309 тысяч случаев COVID-19, из них 5786 с летальным исходом.