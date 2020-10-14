Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию встречался с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром. Об этом 13 октября сообщили на сайте украинского лидера

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua сказал он.

По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Как рассказал Зеленский, «был важный вопрос», связанный с «фейковыми новостями».

О встрече Зеленского с Муром стало известно 12 октября. Источники в окружении президента Украины утверждали, что, среди прочего, на переговорах обсуждалось «окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное».