«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — сказал он.
По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Как рассказал Зеленский, «был важный вопрос», связанный с «фейковыми новостями».
О встрече Зеленского с Муром стало известно 12 октября. Источники в окружении президента Украины утверждали, что, среди прочего, на переговорах обсуждалось «окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное».