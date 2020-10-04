Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики наносит удары по военным объектам в Азербайджане в ответ на обстрелы населенных пунктов. Об этом 4 октября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook

Ранее президент НКР Араик Арутюнян заявил, что столица непризнанной республики Степанакерт подверглась ракетному обстрелу.

«Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез и "Смерч". Размещённые в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв», — написал Арутюнян в Facebook.

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В военном ведомстве Армении, опровергли общения об ударах по населенным пунктам Азербайджана с территории страны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах приграничных районов, после чего ВС Азербайджана перешли в наступление.

Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль семь сел в районах, прилегающих к Карабаху.

Ранее президенты Франции, США и России призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это призыв неприемлемым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах в рамках минской группы ОБСЕ.