Руководство Мозырского НПЗ упрекают в том, что он заключил прямые договоренности с Вооруженными силами Украины на поставку нефтепродуктов. В свою очередь белорусская сторона говорит, что завод де-факто контролируется российскими структурами.
Более того, по некоторым сведениям, отметил эксперт, в схемах поставок топлива задействованы структуры оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, близкого к российскому руководству.
«Я понимаю эти эмоциональные обвинения, мол, белорусский дизель идет в ВСУ. Но это больше риторика. Россия ведь тоже поставляет топливо на Украину. А куда оно идет? В танки или в комбайны? Этого тоже никто не проверяет», — указал Дзермант.
Поэтому решение о том, чтобы не торговать дизельным топливом с украинской стороной по этическим причинам, должно и российское, и белорусское руководство, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.