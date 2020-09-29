Около 40% Мозырского НПЗ, торгующего дизтопливом с украинской стороной, принадлежит российской компании «Славнефть». То есть российский капитал там точно есть. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант

Более того, по некоторым сведениям, отметил эксперт, в схемах поставок топлива задействованы структуры оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, близкого к российскому руководству.

«Я понимаю эти эмоциональные обвинения, мол, белорусский дизель идет в ВСУ. Но это больше риторика. Россия ведь тоже поставляет топливо на Украину. А куда оно идет? В танки или в комбайны? Этого тоже никто не проверяет», — указал Дзермант.

Поэтому решение о том, чтобы не торговать дизельным топливом с украинской стороной по этическим причинам, должно и российское, и белорусское руководство, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.