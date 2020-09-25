Компания Facebook 24 сентября объявила о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства»

«Разносят заразу»: профессор КНУ попал в антисемитский скандал из-за поста в Facebook © commons.wikimedia.org, Prymasal

Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

«Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США», — сказано на сайте.