«Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России», — говорится в материале на сайте компании.
Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.
«Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США», — сказано на сайте.