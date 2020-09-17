Ведущая политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева рассказала своим подписчикам как переболела коронавирусом, но уже выписалась и вспомнила что «было довольно страшно», пост с подробностями журналистка выложила у себя Instagram 17 сентября

В социальной сети ведущая предъявила фото из больницы и написала как заболела во второй день своего отпуска, «чтобы без отрыва от производства».

Журналисты случайно узнали, что очередной депутат Рады подхватил коронавирус © rada.gov.ru

Журналистка посетовала на болезненные уколы в живот и порадовала подписчиков хорошей новостью.

«Понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше. Так вот: меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон! Всем добра. Здоровья. А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!», — написала она.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что с диагнозами пневмония и коронавирус госпитализирована оперная певица Анна Нетребко. В своем Instagram артистка написала, что самоизолировалась сразу, как только почувствовала первые признаки недомогания.