В социальной сети ведущая предъявила фото из больницы и написала как заболела во второй день своего отпуска, «чтобы без отрыва от производства».
Скабеева рассказала, какие симптомы у нее был: высокая температура, боли в горле, насморк. Одышки, по словам телеведущей, у нее не было, «зато было довольно страшно».
Журналистка посетовала на болезненные уколы в живот и порадовала подписчиков хорошей новостью.
«Понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше. Так вот: меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон! Всем добра. Здоровья. А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!», — написала она.
В четверг, 17 сентября, стало известно, что с диагнозами пневмония и коронавирус госпитализирована оперная певица Анна Нетребко. В своем Instagram артистка написала, что самоизолировалась сразу, как только почувствовала первые признаки недомогания.