В социальной сети ведущая предъявила фото из больницы и написала как заболела во второй день своего отпуска, «чтобы без отрыва от производства».

Журналисты случайно узнали, что очередной депутат Рады подхватил коронавирус
Журналисты случайно узнали, что очередной депутат Рады подхватил коронавирус
© rada.gov.ru
Скабеева рассказала, какие симптомы у нее был: высокая температура, боли в горле, насморк. Одышки, по словам телеведущей, у нее не было, «зато было довольно страшно».

Журналистка посетовала на болезненные уколы в живот и порадовала подписчиков хорошей новостью.

«Понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше.  Так вот: меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон!  Всем добра. Здоровья. А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!», — написала она.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что с диагнозами пневмония и коронавирус госпитализирована оперная певица Анна Нетребко. В своем  Instagram артистка написала, что самоизолировалась сразу, как только почувствовала первые признаки недомогания.