Депутаты «Слуги народа» на заседании фракции в понедельник собираются обсудить вопрос об исключении депутата Александра Юрченко, которого заподозрили во взятках на сотни тысяч долларов. Об этом 14 сентября сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники

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