Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех
Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Подается все красиво под видом якобы обсуждения этических вопросов. Только это очень странно. Нужно сначала доказать его вину в суде. Потому что тогда нужно исключать всех. Один на съездах других партий выступает, а второй проституток в Раде заказывает», — сказал собеседник.

Накануне украинские СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное следствие по факту возможного получения Юрченко взятки. Речь идет о сотнях тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.    