«Подается все красиво под видом якобы обсуждения этических вопросов. Только это очень странно. Нужно сначала доказать его вину в суде. Потому что тогда нужно исключать всех. Один на съездах других партий выступает, а второй проституток в Раде заказывает», — сказал собеседник.
Накануне украинские СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное следствие по факту возможного получения Юрченко взятки. Речь идет о сотнях тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.