Вопрос обмена пленными в Донбассе будет обсуждаться уже на следующей неделе. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью телеканалу «Украина» 13 сентября

Киев рассчитывает в течение недели обменяться с ЛДНР пленными в формате «сто на сто» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента и возвращение пленных — наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек», — заявил глава ОПУ.