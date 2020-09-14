Он отметил, что в ДНР и ЛНР отправится миссия Красного Креста. Ермак также подтвердил информацию о том, что это является первым этапом подготовки к обмену пленными.
«Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента и возвращение пленных — наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек», — заявил глава ОПУ.