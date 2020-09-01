Белорусская оппозиция, представленная в так называемом Координационном совете, недоговороспособна и не представляет широкие слои белорусского общества, рассказал культуролог Сергей Киселев в интервью Украина.ру

«Так называемая оппозиция пытается монополизировать право на представление всех слоев и общественных сил страны. Но это не так: Координационный совет оппозиции представляет довольно узкий спектр белорусского общества, к тому же управляемый из-за рубежа», — подчеркнул эксперт.

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by

По его мнению, «диалог следовало бы вести с широким спектром общественных и политических сил — не только с теми, кто громче кричит, а скорее с теми, кто выступает с конструктивными предложениями».

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов США (около 36 млрд рублей).