«Так называемая оппозиция пытается монополизировать право на представление всех слоев и общественных сил страны. Но это не так: Координационный совет оппозиции представляет довольно узкий спектр белорусского общества, к тому же управляемый из-за рубежа», — подчеркнул эксперт.
По этой причине договороспособность этих оппозиционеров и целесообразность переговоров в формате Координационный совет — власть весьма сомнительны, полагает Киселев.
По его мнению, «диалог следовало бы вести с широким спектром общественных и политических сил — не только с теми, кто громче кричит, а скорее с теми, кто выступает с конструктивными предложениями».
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов США (около 36 млрд рублей).