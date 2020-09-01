Белорусские граждане будут критиковать Россию, полагая, что она поддерживает президента Александра Лукашенко, который практически в идеальных условиях смог растерять весь свой рейтинг и политический капитал. Об этом рассказал публицист Алексей Ларкин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Ларкин: России нужна своя оппозиция в Белоруссии, а не прозападная © из личного архива Алексея Ларкина Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Он также сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

Эксперт считает, что ни с каким Координационным советом белорусской оппозиции Москва работать не будет, поскольку у российского истеблишмента сильная аллергия на любую оппозицию.

«Поэтому будем цепляться за пенсионера Лукашенко и получать совершенно справедливую (давайте наберемся смелости это признать) критику от народа Белоруссии», — считает Ларкин.

Он добавил, что России в Белоруссии нужна своя оппозиция и политическая сила, которая прямо и четко заявит русские интересы и донесет до граждан русские выгоды, и с этими людьми надо работать, создавать и вводить в игру.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).