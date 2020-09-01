Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Он также сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.
Эксперт считает, что ни с каким Координационным советом белорусской оппозиции Москва работать не будет, поскольку у российского истеблишмента сильная аллергия на любую оппозицию.
«Поэтому будем цепляться за пенсионера Лукашенко и получать совершенно справедливую (давайте наберемся смелости это признать) критику от народа Белоруссии», — считает Ларкин.
Он добавил, что России в Белоруссии нужна своя оппозиция и политическая сила, которая прямо и четко заявит русские интересы и донесет до граждан русские выгоды, и с этими людьми надо работать, создавать и вводить в игру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).