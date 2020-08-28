На Украине осудили двух женщин, которых обвиняли в организации референдума о независимости Донецкой народной республики в 2014 году. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины

По данным следствия, осужденные выполняли функции членов избирательной комиссии в Краматорске. Судебное заседание по этому делу прошло на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву. В Верховной Раде допустили всеукраинский референдум об особом статусе Донбасса © пресс-служба президента Украины Только за 2014 год на Украине было возбуждено почти 400 уголовных дел по факту проведения референдума на Донбассе, осуждены сотни человек.