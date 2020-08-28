По данным следствия, осужденные выполняли функции членов избирательной комиссии в Краматорске. Судебное заседание по этому делу прошло на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву.
Суд признал обеих женщин виновными в совершении уголовного преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и вынес наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Только за 2014 год на Украине было возбуждено почти 400 уголовных дел по факту проведения референдума на Донбассе, осуждены сотни человек.