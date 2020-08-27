Президент России Владимир Путин открыл главную магистраль Крымского полуострова «Таврида». Лидер государства первым проехал по новой дороге за рулем президентского «Ауруса», сообщает РИА Новости Крым 27 августа

Лукашенко сообщил о договорённости с Путиным рефинансировать долг Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что трассе нужно больше съездов для удобства туристов. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обещал учесть все нюансы, а пока рассказал о проделанной работе.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида". Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент, заслуживает самой высокой оценки», — сказал Дитрих.

Трасса «Таврида» состоит из четырех полос общей протяженностью более 250 километров, проходит через территорию полуострова Крым. Дорога строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Стоимость проекта составит более 140 млрд рублей.

Часть трассы от Керчи до Симферополя, это примерно 190 километров, уже открыта для движения, полностью завершить строительство планируют к концу 2023 года.

Всего в проекте 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.

Трасса «Таврида» позволит преодолеть путь от Керчи до Симферополя примерно за 2 часа, а от Керчи до Севастополя — чуть меньше, чем за 3 часа.

В 2016 году через Керченский пролив был построен Крымский мост протяженностью 19 километров, общей стоимостью в 227 млрд рублей. Переправа объединила Керченский и Таманский полуострова.