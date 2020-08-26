Протесты в Белоруссии пока будут продолжаться, но сейчас речь уже идет о том, кто первый выдохнется. При этом митингующие разделились во взглядах на использование в качестве символа оппозиции бело-красно-белого флага. Об этом рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов 26 августа в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт считает, что протесты в его стране достигли максимума, который поддерживать постоянно невозможно, а высказывания о том, что только белорусы могут каждый день митинговать, преувеличены.

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов Александр Морунов заявил о том, что уличные акции — не просто стихийное выражение мнения людей.

«Среди протестующих возникли опасения, что слепое выполнение указаний одного Telegram-канала (речь идет о NEXTA. — Ред.) — это вряд ли лучше, чем президентская диктатура. Некто, находящийся за пределами страны, играет в онлайн-игру, передвигает по городу скопление юнитов. В воскресенье дело дошло до опасного сближения протестующих и военных. Обошлось «стоянием», но заставило многих задуматься», — сказал искусствовед.

Поделился эксперт и еще одним наблюдением: не всем протестующим нравится бело-красно-белый флаг, который использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, как другим не нравится красно-зеленый.

В оппозиции, по словам эксперта, заговорили о создании чего-то другого, что примирило бы всех.

Полностью интервью белорусского искусствоведа Александра Морунова можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7 %.