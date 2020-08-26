Пятнадцать человек были задержаны в Минске во вторник, 25 августа, в ходе несанкционированной акции протеста оппозиции. Об этом в среду, 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна»

В Telegram-канале «Весны» приводится список из 15 фамилий задержанных, по информации центра, в районе площади Независимости.

Белоруссия. Хроника протестов, 25 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.