В Telegram-канале «Весны» приводится список из 15 фамилий задержанных, по информации центра, в районе площади Независимости.
Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании нескольких участников акций у Дома правительства Белоруссии. Число задержанных не уточнялось.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.