«Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце», — цитирует агентство документ.
Отмечается, что эстонский президент поблагодарил своего литовского коллегу за «безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС», а также стремление не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что массовые беспорядки на улицах Белоруссии были организованы странами Запада, назвав это актом агрессии.
14 августа он отпустил группу россиян, задержанных ранее в Белоруссии и объявленных главой белорусского КГБ «боевиками ЧВК Вагнера», хотя ранее вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чтобы выдать часть из них киевскому режиму.