Президенты Эстонии и Литвы Керсти Кальюлайд и Гитанас Науседа условились разработать соглашение стран Балтийского региона об отказе от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление глав государств

«Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце», — цитирует агентство документ.

Лукашенко санкциями не напугаешь. Чем закончится экстренный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что массовые беспорядки на улицах Белоруссии были организованы странами Запада, назвав это актом агрессии.

14 августа он отпустил группу россиян, задержанных ранее в Белоруссии и объявленных главой белорусского КГБ «боевиками ЧВК Вагнера», хотя ранее вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чтобы выдать часть из них киевскому режиму.