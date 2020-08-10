Произошедшие после президентских выборов беспорядки – не первые и, вероятно, не последние в Белоруссии, поэтому Александр Лукашенко не видит смысла их комментировать, считает публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«С беспорядками должны справляться специально обученные люди. Они у него есть. И нет смысла комментировать очевидное. Напомню, что это не первые беспорядки после президентских выборов в Белоруссии и, наверно, не последние. Думаю, у Александра Григорьевича хватит здоровья, по крайней мере, еще на седьмые выборы», — отметил эксперт.

Вассерман также заявил, что в Белоруссии политическая воля большей части руководства, за исключением «нескольких мелких жуликов», а именно министра иностранных дел (Владимир Макей) и нынешнего главы КГБ (Валерий Вакульчик), направлена именно на сохранение действующего порядка.

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Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко, по предварительным итогам ЦИК, набрал на выборах главы государства в республике 80,23%. На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата —экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также был арестован муж Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию