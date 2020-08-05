Президент Белоруссии Александр Лукашенко совсем недавно был одним из самых популярных политиков в России, однако сейчас он может уничтожить свою репутацию окончательно и бесповоротно, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

«Если он выдаст наших военных украинским нацистам, то на него повесят клеймо предателя. Это конец репутации, потому что российский народ терпелив, мы милосердны, мы можем простить воров, даже убийц, коррупционеров, но мы никогда не прощаем предательства», — подчеркнул Мирзаян.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер здесь.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу захваченных в Белоруссии россиян киевскому режиму. Пока не ясно, достигнуты ли сторонами какие-либо договоренности по этому вопросу.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.