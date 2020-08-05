Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике. Об этом 4 августа сообщило агентство Интерфакс-Запад

«Власти в Беларуси всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. (…) Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — говорится в письме.

Цепкало отметил, что народы двух стран «объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть».

Экс-претендент на пост президента также заявил, что «в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, [Лукашенко] занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику».

По мнению Цепкало, у Лукашенко никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства.

«Союзный договор так и остался "на бумаге", только некоторые его положения были исполнены полностью, другие двусторонние международноправовые документы с Россией также реализовывались в той мере, насколько это было выгодно режиму Лукашенко», — написал оппозиционер.

У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской.

Письмо было направлено в Администрацию президента РФ.

Ранее Цепкало уже направил письма главам более 30 других государств мира, среди которых США и Украина.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.