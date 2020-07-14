«На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма, и Ливан — менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая», — рассказал Кулеба.
Он напомнил о еще 23 странах, куда могут поехать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.
Кулеба рассказал, что в тройку стран, которые больше всего интересуют украинцев, вошли Венгрия, Турция и Россия.