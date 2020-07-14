Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25. Об этом 14 июля он заявил во время брифинга, который транслировался в Facebook

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Он напомнил о еще 23 странах, куда могут поехать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Кулеба рассказал, что в тройку стран, которые больше всего интересуют украинцев, вошли Венгрия, Турция и Россия.