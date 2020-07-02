Автобус, перевозивший граждан Украины, столкнулся с грузовиком вблизи города Богуславице в Польше, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба украинского генконсульства в Кракове 2 июля, передает «Укринформ»

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