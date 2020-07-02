«На автодороге №1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находились около 40 граждан Украины. В результате аварии травмы различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии», — рассказал представитель консульства.
Он уточнил, что среди пострадавших нет детей. Некоторые были доставлены в больницы вертолетами.
По предварительной информации, автобус направлялся из Тернопольской области в направлении Варшавы.