В Ивано-Франковской области подтоплено 4596 домов на территории 15 районов. Кроме того, из-за продолжающегося наводнения на Западной Украине повреждено 427 автодорог и разрушено 90 мостов. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

«На территории 15 административных районов (Верховинский, Тлумачский, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Кольский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий районы, Ивано-Франковский и Яремчанский городской совет) в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов; 6 ФАПов и 1 АТС; 8873 приусадебных участка; 3002 подвальных помещения; 3083,56 га с/х угодий; разрушено 110 км автодорог; повреждено 427,5 км автодорог; разрушено 90 мостов; повреждено 130 мостов; эвакуировано 285 человек; разрушено 1850 м берегоукреплений», — говорится в сообщении.

Шмыгаль и Аваков вылетели на Западную Украину из-за сильного наводнения © Скриншот из видео Telegram-каналаДенис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Из зоны подтопления было эвакуировано 285 человек, отбуксировано 6 автомобилей, в которых находились 11 человек и 2 собаки.

Кроме того, спасатели загрузили 2150 кг продуктов питания в вертолет для жителей Верховинского района, с которым из-за непогоды было нарушено транспортное сообщение.