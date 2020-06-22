Отраслевой государственный архив ведомства и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта «Укрытие» после катастрофы.
«Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты», — указано в сообщении.
Данное издание является продолжением серии документальных книг. Первая книга содержит 210 документов, ее опубликовали весной 2019 года.