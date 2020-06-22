Архив Службы безопасности Украины (СБУ) рассекретил детали строительства и аварии на Чернобыльской атомной электростанции, согласно которым ЧП на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба СБУ

ЧАЭС: история капитуляции Украины перед Западом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк «Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты», — указано в сообщении. Данное издание является продолжением серии документальных книг. Первая книга содержит 210 документов, ее опубликовали весной 2019 года.