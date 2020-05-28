Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 миллионов (8,9 миллиарда рублей). Об этом 28 мая сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена

Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уточняется, что $125 миллионов являются второй половиной $250 миллионов (17,7 миллиарда рублей) помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год. Как отметили источники, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.

Ранее решение Администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Противники Трампа обвиняли его в давлении на украинское руководство с внутриполитической целью.

При этом Белый дом настаивал на том, что задержка в предоставлении помощи была связана с высоким уровнем коррупции на Украине.