Согласно закону, подтверждение того, что Украина добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, требуется для предоставления ей помощи со стороны США.
Уточняется, что $125 миллионов являются второй половиной $250 миллионов (17,7 миллиарда рублей) помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год. Как отметили источники, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.
Ранее решение Администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Противники Трампа обвиняли его в давлении на украинское руководство с внутриполитической целью.
При этом Белый дом настаивал на том, что задержка в предоставлении помощи была связана с высоким уровнем коррупции на Украине.