В апреле безработица в Германии выросла до 5,8% с мартовской отметки в 5%. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по трудоустройству (BA) страны 30 апреля

Режим самоизоляции стоил Германии 16% падения ВВП — исследование © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Пандемия коронавируса, вероятно, приведет к наихудшему спаду [экономики] в Германии после войны. В результате рынок труда также находится под значительным давлением. Безработица и неполная занятость выросли впервые в апреле. Объявления для краткосрочной работы поднимаются до беспрецедентного уровня. И спрос компаний на новых сотрудников резко упал», — сообщил гендиректор BA Детлеф Шееле.

С марта вся общественная жизнь Германии приостановлена. Так, в некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Так власти пытаются сократить темпы распространения коронавирусной инфекции.

В итоге экономика ФРГ переживает рецессию. По прогнозам Минэкономики страны, по итогам года ВВП Германии сократится на 6,3%.