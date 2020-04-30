Всего за месяц число безработных выросло на 308 тысяч и достигло 2,6 миллиона человек. Это максимальное значение показателя безработицы крупнейшей европейской экономики с апреля 2017 года.
«Пандемия коронавируса, вероятно, приведет к наихудшему спаду [экономики] в Германии после войны. В результате рынок труда также находится под значительным давлением. Безработица и неполная занятость выросли впервые в апреле. Объявления для краткосрочной работы поднимаются до беспрецедентного уровня. И спрос компаний на новых сотрудников резко упал», — сообщил гендиректор BA Детлеф Шееле.
С марта вся общественная жизнь Германии приостановлена. Так, в некоторых федеральных землях нельзя выходить на улицы без веской причины. Так власти пытаются сократить темпы распространения коронавирусной инфекции.
В итоге экономика ФРГ переживает рецессию. По прогнозам Минэкономики страны, по итогам года ВВП Германии сократится на 6,3%.