В Казахстане вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована на Тенгизском нефтяном месторождении – инфекцию обнаружили у 71 работника. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

«На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных», — сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима чрезвычайного положения в Атырауской области. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В Казахстане, согласно последним данным, зафиксировано 3205 случаев заражения COVID-19, 25 пациентов скончались, 819 выздоровели.