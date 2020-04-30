«На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных», — сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима чрезвычайного положения в Атырауской области.
В середине апреля с месторождения начали вывозить неоперативный персонал. В общей сложности планируется эвакуировать 17 тыс. сотрудников. На данный момент выехали около 10 тыс. работников.
В Казахстане, согласно последним данным, зафиксировано 3205 случаев заражения COVID-19, 25 пациентов скончались, 819 выздоровели.